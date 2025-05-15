«Ростов» в третий раз в истории вышел в финал Кубка России
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В Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершился финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 1:2 и не смог выйти в Суперфинал. Таким образом, ростовчане в третий раз в своей истории вышли в финал национального Кубка.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
Ранее клуб из Ростова-на-Дону доходил до финала Кубка России в 2003 (поражение от «Спартака» 0:1) и 2014 году (победа над «Краснодаром» — 0:0, 6:5 пен).
Примечательно, что встречу со «Спартаком» «Ростов» заканчивал с численным преимуществом в два игрока после удалений Манфреда Угальде и Наиля Умярова.
В Суперфинале Фонбет Кубка России — 2024/2025 «Ростов» сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».
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