«Ростов» в третий раз в истории вышел в финал Кубка России

В Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершился финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 1:2 и не смог выйти в Суперфинал. Таким образом, ростовчане в третий раз в своей истории вышли в финал национального Кубка.

Ранее клуб из Ростова-на-Дону доходил до финала Кубка России в 2003 (поражение от «Спартака» 0:1) и 2014 году (победа над «Краснодаром» — 0:0, 6:5 пен).

Примечательно, что встречу со «Спартаком» «Ростов» заканчивал с численным преимуществом в два игрока после удалений Манфреда Угальде и Наиля Умярова.

В Суперфинале Фонбет Кубка России — 2024/2025 «Ростов» сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».