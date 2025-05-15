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Литвинов не смог самостоятельно покинуть поле после матча «Спартак» — «Ростов»

Литвинов не смог самостоятельно покинуть поле после матча «Спартак» — «Ростов»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил травму по ходу матча финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). Футболист покинул поле на электрокаре. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

В нынешнем сезоне 23-летний Литвинов в 31 встрече не отметился результативными действиями. Его контракт со «Спартаком», согласно информации Transfermarkt, рассчитан до лета 2026 года.

«Спартак» в последний раз играл в финале Кубка России в 2022 году, когда одолел «Динамо». С тех пор красно-белые не брали официальных трофеев. В чемпионате России команда Станковича идёт пятой за два тура до конца.

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