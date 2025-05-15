Мостовой: шокирован поражением «Спартака» в Кубке, могли хотя бы в финал выйти

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:2).

«Шокирован, что «Спартак» умудрился проиграть «Ростову». Перед матчем размышлял: вроде в чемпионате шансов больше нет, хотя бы в Кубке можно выйти в финал, ещё и домашняя игра. А для «Ростова» это была игра жизни, в РПЛ ни на что не претендуют, терять было нечего.

Вчера после победы говорили, что было бы интересно увидеть дерби в финале Кубка, но это финал — кто заслужил, тот и играет. ЦСКА его заслужил, что они сотворили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.