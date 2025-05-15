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Мостовой: шокирован поражением «Спартака» в Кубке, могли хотя бы в финал выйти

Мостовой: шокирован поражением «Спартака» в Кубке, могли хотя бы в финал выйти
Александр Мостовой
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Шокирован, что «Спартак» умудрился проиграть «Ростову». Перед матчем размышлял: вроде в чемпионате шансов больше нет, хотя бы в Кубке можно выйти в финал, ещё и домашняя игра. А для «Ростова» это была игра жизни, в РПЛ ни на что не претендуют, терять было нечего.

Вчера после победы говорили, что было бы интересно увидеть дерби в финале Кубка, но это финал — кто заслужил, тот и играет. ЦСКА его заслужил, что они сотворили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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