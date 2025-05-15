Тренер «Ростова» Альба обратился к фанатам клуба

Тренер «Ростова» Джонатан Альба обратился к фанатам клуба после победы команды в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1).
«Фанаты каждый раз провожают нас с базы, когда мы уезжаем на автобусе. Ради 15 секунд они ждут час. Спасибо им большое. До Москвы не просто добираться, но они приехали», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, на 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд.
В Суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с ЦСКА. Матч состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».
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