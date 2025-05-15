Гендиректор «Спартака» назвал неудовлетворительным результат клуба в Кубке России
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение команды в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Я бы хотел сказать от себя самое главное. У «Спартака» самые лучшие в мире болельщики. Вся команда и тренерский штаб благодарны им за поддержку. Сезон ещё не закончен, мы продолжаем бороться.
Результаты сегодняшнего матча неудовлетворительные. Сделаем работу над ошибками. Разберём, что пошло не так», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Суперфинал Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом» состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».
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