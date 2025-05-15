Гендиректор «Спартака» назвал неудовлетворительным результат клуба в Кубке России

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение команды в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:2). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Я бы хотел сказать от себя самое главное. У «Спартака» самые лучшие в мире болельщики. Вся команда и тренерский штаб благодарны им за поддержку. Сезон ещё не закончен, мы продолжаем бороться.

Результаты сегодняшнего матча неудовлетворительные. Сделаем работу над ошибками. Разберём, что пошло не так», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Суперфинал Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом» состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».