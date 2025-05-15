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Тренер «Ростова» Альба: в первом тайме у нас ничего не получалось, поздравляю Станковича

Тренер «Ростова» Альба: в первом тайме у нас ничего не получалось, поздравляю Станковича
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе своей команды в финале Пути регионов Фонбет Кубка России над «Спартаком» (2:1) и выходе в Суперфинал.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Мы готовились к «Спартаку», в первом тайме у нас ничего не получалось. Наш прессинг раздавили, тренерский штаб соперника отлично подготовился.

Я хочу поздравить Станковича с отличной работой. Тот факт, что мы вели 1:0 после первого тайма, это заслуга наших мужиков», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, благодаря этому успеху ростовчане в третий раз в своей истории вышли в финал национального Кубка.

В Суперфинале Фонбет Кубка России—2024/2025 «Ростов» сыграет с ЦСКА. Матч пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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