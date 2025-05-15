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Гендиректор «Спартака» Малышев выскзался о будущем Деяна Станковича

Гендиректор «Спартака» Малышев выскзался о будущем Деяна Станковича
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Деяна Станковича.

«Все вопросы по контрактам, тренерскому штабу будем решать в конце сезона. Мы соберёмся и расскажем», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 15 мая, команда Станковича уступила «Ростову» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:2. После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 51 очко и на текущий момент располагается на пятой строчке. В следующем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» (18 мая).

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