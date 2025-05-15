Гендиректор «Спартака» Малышев выскзался о будущем Деяна Станковича

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Деяна Станковича.

«Все вопросы по контрактам, тренерскому штабу будем решать в конце сезона. Мы соберёмся и расскажем», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 15 мая, команда Станковича уступила «Ростову» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:2. После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 51 очко и на текущий момент располагается на пятой строчке. В следующем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» (18 мая).

Материалы по теме Гендиректор «Спартака» назвал неудовлетворительным результат клуба в Кубке России

Самые титулованные футбольные клубы России: