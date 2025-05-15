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Фото: эмоции Станковича перед удалением в концовке матча «Спартака» с «Ростовом»

Фото: эмоции Станковича перед удалением в концовке матча «Спартака» с «Ростовом»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович резко встал со скамейки и швырнул бутылку с водой об землю после того, как судья финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2) Кирилл Левников зафиксировал фол в атаке у красно-белых.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

Затем сербский специалист начал кричать в сторону рефери. Левников показал Станковичу жёлтую карточку, однако тренер продолжил кричать и стал указывать на эмблему московского клуба на груди, после чего был удалён.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Напомним, на 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд.

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