«Станкович заряжает команду эмоциями». Гендиректор «Спартака» оценил поведение тренера

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Сегодня, 15 мая, московский клуб уступил «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.

«Надо понимать, что все мы не удовлетворены результатами. Не знаю, как бы я вёл себя на его месте. Думаю, Станкович своими эмоциями заряжает команду, но у этого есть вторая сторона.

Вы видели, как команда отдавалась всю игру, каждую минуту. В том числе — и за счёт тренера», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Суперфинал Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом» состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».