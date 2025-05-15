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«Станкович заряжает команду эмоциями». Гендиректор «Спартака» оценил поведение тренера

«Станкович заряжает команду эмоциями». Гендиректор «Спартака» оценил поведение тренера
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Сегодня, 15 мая, московский клуб уступил «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Надо понимать, что все мы не удовлетворены результатами. Не знаю, как бы я вёл себя на его месте. Думаю, Станкович своими эмоциями заряжает команду, но у этого есть вторая сторона.

Вы видели, как команда отдавалась всю игру, каждую минуту. В том числе — и за счёт тренера», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Суперфинал Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом» состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

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