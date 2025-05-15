Тренер «Спартака» Станкович пропустил вторую послематчевую пресс-конференцию подряд
Поделиться
Сегодня, 15 мая, в Москве на стадионе «Лукойл Арена» прошёл финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 1:2 и не смог выйти в Суперфинал.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
Примечательно, что эту встречу «Ростов» заканчивал с численным преимуществом в два игрока после удалений игроков красно-белых Манфреда Угальде и Наиля Умярова. В конце игры у главного тренера москвичей Деяна Станковича сдали нервы, в результате чего он в грубой форме высказал претензии арбитру и был также удалён.
После окончания встречи Станкович не явился на послематчевую пресс-конференцию, пропустив её второй раз кряду. 11 мая серб не захотел общаться с прессой после поражения в матче РПЛ с московским «Динамо» (0:2).
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2025
-
00:03
- 15 мая 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:29
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:53
-
22:53
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:07
-
22:06
-
22:05
-
22:03