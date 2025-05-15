Тренер «Спартака» Станкович пропустил вторую послематчевую пресс-конференцию подряд

Сегодня, 15 мая, в Москве на стадионе «Лукойл Арена» прошёл финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 1:2 и не смог выйти в Суперфинал.

Примечательно, что эту встречу «Ростов» заканчивал с численным преимуществом в два игрока после удалений игроков красно-белых Манфреда Угальде и Наиля Умярова. В конце игры у главного тренера москвичей Деяна Станковича сдали нервы, в результате чего он в грубой форме высказал претензии арбитру и был также удалён.

После окончания встречи Станкович не явился на послематчевую пресс-конференцию, пропустив её второй раз кряду. 11 мая серб не захотел общаться с прессой после поражения в матче РПЛ с московским «Динамо» (0:2).