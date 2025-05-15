Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Станкович пропустил вторую послематчевую пресс-конференцию подряд

Тренер «Спартака» Станкович пропустил вторую послематчевую пресс-конференцию подряд
Комментарии

Сегодня, 15 мая, в Москве на стадионе «Лукойл Арена» прошёл финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение от «Ростова» со счётом 1:2 и не смог выйти в Суперфинал.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

Примечательно, что эту встречу «Ростов» заканчивал с численным преимуществом в два игрока после удалений игроков красно-белых Манфреда Угальде и Наиля Умярова. В конце игры у главного тренера москвичей Деяна Станковича сдали нервы, в результате чего он в грубой форме высказал претензии арбитру и был также удалён.

После окончания встречи Станкович не явился на послематчевую пресс-конференцию, пропустив её второй раз кряду. 11 мая серб не захотел общаться с прессой после поражения в матче РПЛ с московским «Динамо» (0:2).

Материалы по теме
Губерниев назвал Станковича «самозванцем» и призвал назначить вместо него Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android