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Автомобиль протаранил толпу людей у стадиона матча «Эспаньол» — «Барселона»

Автомобиль протаранил толпу людей у стадиона матча «Эспаньол» — «Барселона»
Аудио-версия:
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В Барселоне возле стадиона «Стейдж Фронт», на котором в эти минуты проходит дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» в рамках 36-го тура Ла Лиги, произошёл жуткий инцидент.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
2-й тайм
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

На видеоролике, распространившемся в Сети, видно, как в толпу болельщиков «Эспаньола» въезжает белая легковая машина. Личность водителя на данный момент неизвестна, как и состояние пострадавших.

Отметим, что исторически в Барселоне «Эспаньол» поддерживают преимущественно люди, не разделяющие популярную в Каталонии идею независимости от Испании. На видео заметен человек в футболке «Эспаньола» с испанским флагом в руках.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

Напомним, в случае победы в этом матче «Барселона» оформит чемпионский титул. На данный момент идёт первый тайм, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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