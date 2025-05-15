Гендиректор «Спартака»: Станкович нарывается на увольнение? Уверен, что нет

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера команды Деяна Станковича.

— Станкович нарывается на увольнение?

— Уверен, что нет. Деян просто очень хочет выиграть. Он расстроен, что не удалось выиграть то, что было намечено. Клуб должен бороться за самые высокие места — эти цели были, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 15 мая, команда Станковича уступила «Ростову» в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:2. После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 51 очко и на текущий момент располагается на пятой строчке. В следующем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» (18 мая).

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