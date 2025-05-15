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Гендиректор «Спартака» Малышев: не может команда выгореть в середине сезона

Гендиректор «Спартака» Малышев: не может команда выгореть в середине сезона
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев после поражения от «Ростова» (0:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России заявил, что не верит в возможное выгорание команды по ходу сезона.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Нас не устраивает результат. Будем разбираться, где и в чём просели. Мы общаемся со Станковичем, всегда на связи. Обсуждаем, что надо поменять. Не может команда выгореть в середине сезона. Все очень хотят добиться результата. Вы видели, как команда сегодня играла», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» в последний раз принимал участие в финале Кубка России в 2022 году, когда одолел в решающем матче «Динамо».

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