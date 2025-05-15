Созин: на табор «Спартака» с удалениями уже устали смотреть. Станкович для себя всё решил

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сегодня, 15 мая, московский клуб уступил «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025. Станкович получил красную карточку за высказывания судье.

«Тренер «Спартака» в российском футболе – фигура, приближённая к званию императорской. Действия Станковича, вернее, его поведение обсуждать не хочется. Но пропускать такое невозможно – это видят все. На его тренерский табор с бросанием бутылок, вечными карточками и удалениями устали смотреть уже даже фанаты «Спартака».

А самое главное – сам Станкович показывает, что он для себя уже всё решил. Ему плевать на удаления – он уже провалил сезон. Потому что такая весна в исполнении «Спартака», такие провалы после зимнего перерыва – это его вина», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Суперфинал Кубка России между московским ЦСКА и «Ростовом» состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».