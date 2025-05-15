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Созин: Семака, жалующегося на судей, понять проще, чем истерики Станковича в «Спартаке»

Созин: Семака, жалующегося на судей, понять проще, чем истерики Станковича в «Спартаке»
Сергей Семак и Деян Станкович
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Футбольный эксперт Андрей Созин оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сегодня, 15 мая, московский клуб уступил «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025. Станкович получил красную карточку за высказывания судье.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Нервозность Станковича передаётся футболистам. Они сами начинают думать, что это не они недобегают, падают и не попадают в ворота, а судьи за них всё проваливают. «Спартак» либо выходит неготовым, либо выходит нормально, пропускает – и сыплется. Станкович никогда не работал с такими длинными перерывами в чемпионате, как в РПЛ зимой, и всё провалил. Принять он это, видимо, не может – и срывается.

Я не понимаю, какие у него могут быть претензии к судьям? Разве они виноваты, что Маркиньос теряет равновесие и «привозит» гол? Или они фолят на жёлтую карточку в центре поля в абсолютно безобидной ситуации? Семака, жалующегося на судей – он вчера аккуратно прошёлся по ним – мне понять проще, чем истерики Станковича в «Спартаке». У серба любое решение судьи вызывает истерику. И в какой-то момент они сами не захотят относиться к нему с уважением. Повторюсь – футболисты чувствуют энергию от Станковича – отсюда плохая реализация, простейшие ошибки и глупые удаления», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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