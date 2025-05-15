Созин: Семака, жалующегося на судей, понять проще, чем истерики Станковича в «Спартаке»

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сегодня, 15 мая, московский клуб уступил «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025. Станкович получил красную карточку за высказывания судье.

«Нервозность Станковича передаётся футболистам. Они сами начинают думать, что это не они недобегают, падают и не попадают в ворота, а судьи за них всё проваливают. «Спартак» либо выходит неготовым, либо выходит нормально, пропускает – и сыплется. Станкович никогда не работал с такими длинными перерывами в чемпионате, как в РПЛ зимой, и всё провалил. Принять он это, видимо, не может – и срывается.

Я не понимаю, какие у него могут быть претензии к судьям? Разве они виноваты, что Маркиньос теряет равновесие и «привозит» гол? Или они фолят на жёлтую карточку в центре поля в абсолютно безобидной ситуации? Семака, жалующегося на судей – он вчера аккуратно прошёлся по ним – мне понять проще, чем истерики Станковича в «Спартаке». У серба любое решение судьи вызывает истерику. И в какой-то момент они сами не захотят относиться к нему с уважением. Повторюсь – футболисты чувствуют энергию от Станковича – отсюда плохая реализация, простейшие ошибки и глупые удаления», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.