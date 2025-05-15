Защитник «Спартака» Литвинов ответил, когда станет ясен характер травмы
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, когда станет ясен характер травмы, полученной им в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). Напомним, футболист покинул поле на электрокаре.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«Не знаю, что у меня. Завтра всё узнаем», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
Как появился «Спартак»:
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