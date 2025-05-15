Защитник «Спартака» Литвинов ответил, когда станет ясен характер травмы

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, когда станет ясен характер травмы, полученной им в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2). Напомним, футболист покинул поле на электрокаре.

«Не знаю, что у меня. Завтра всё узнаем», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Как появился «Спартак»: