Станкович удалён во второй раз в Кубке, в РПЛ была дисквалификация за перебор жёлтых

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович удалён по ходу встречи с «Ростовом» (1:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Сербский специалист получил красную за споры с арбитром Кириллом Левниковым. В октябре Станкович получил две жёлтые по ходу матча Кубка с «Динамо», тогда его удалил Виталий Мешков.

Ранее Станкович пропустил встречу с «Акроном» (3:2) в чемпионате страны из-за перебора жёлтых карточек. Также Станкович получил красную карточку в игре межсезонного турнира с «Зенитом».

Деян Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года. Под его руководством команда идёт на пятой строчке в чемпионате России.