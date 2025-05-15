Станкович удалён во второй раз в Кубке, в РПЛ была дисквалификация за перебор жёлтых
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович удалён по ходу встречи с «Ростовом» (1:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Сербский специалист получил красную за споры с арбитром Кириллом Левниковым. В октябре Станкович получил две жёлтые по ходу матча Кубка с «Динамо», тогда его удалил Виталий Мешков.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
Ранее Станкович пропустил встречу с «Акроном» (3:2) в чемпионате страны из-за перебора жёлтых карточек. Также Станкович получил красную карточку в игре межсезонного турнира с «Зенитом».
Деян Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года. Под его руководством команда идёт на пятой строчке в чемпионате России.
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