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Станкович удалён во второй раз в Кубке, в РПЛ была дисквалификация за перебор жёлтых

Станкович удалён во второй раз в Кубке, в РПЛ была дисквалификация за перебор жёлтых
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович удалён по ходу встречи с «Ростовом» (1:2) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Сербский специалист получил красную за споры с арбитром Кириллом Левниковым. В октябре Станкович получил две жёлтые по ходу матча Кубка с «Динамо», тогда его удалил Виталий Мешков.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

Ранее Станкович пропустил встречу с «Акроном» (3:2) в чемпионате страны из-за перебора жёлтых карточек. Также Станкович получил красную карточку в игре межсезонного турнира с «Зенитом».

Деян Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года. Под его руководством команда идёт на пятой строчке в чемпионате России.

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