Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич объяснил, в каких компонентах «Ростов» переиграл «Спартак» в Кубке России

Генич объяснил, в каких компонентах «Ростов» переиграл «Спартак» в Кубке России
Комментарии

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о победе «Ростова» в финальной встрече Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«В таких матчах очень нужны терпение и выдержка. И, конечно, немалая доля удачи. В этом «Ростов» и переиграл «Спартак». С выходом в Суперфинал, «Ростов»!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В Суперфинале Кубка России команда Джонатана Альбы встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

Последний раз жёлто-синие играли в финале Кубка России в 2014 году, где они встретились с «Краснодаром». Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Однако в серии пенальти сильнее оказался «Ростов» (6:5).

Материалы по теме
«Ростов» сыграет в финале Кубка России впервые с 2014 года

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android