Генич объяснил, в каких компонентах «Ростов» переиграл «Спартак» в Кубке России
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Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о победе «Ростова» в финальной встрече Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2).
Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31' 1:1 Гарсия – 76' 1:2 Комличенко – 78'
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
«В таких матчах очень нужны терпение и выдержка. И, конечно, немалая доля удачи. В этом «Ростов» и переиграл «Спартак». С выходом в Суперфинал, «Ростов»!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
В Суперфинале Кубка России команда Джонатана Альбы встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».
Последний раз жёлто-синие играли в финале Кубка России в 2014 году, где они встретились с «Краснодаром». Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Однако в серии пенальти сильнее оказался «Ростов» (6:5).
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