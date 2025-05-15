Генич объяснил, в каких компонентах «Ростов» переиграл «Спартак» в Кубке России

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о победе «Ростова» в финальной встрече Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«В таких матчах очень нужны терпение и выдержка. И, конечно, немалая доля удачи. В этом «Ростов» и переиграл «Спартак». С выходом в Суперфинал, «Ростов»!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В Суперфинале Кубка России команда Джонатана Альбы встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Лужники».

Последний раз жёлто-синие играли в финале Кубка России в 2014 году, где они встретились с «Краснодаром». Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Однако в серии пенальти сильнее оказался «Ростов» (6:5).

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