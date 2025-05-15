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Экс-игрок «ПСЖ» Йепес пригласил болельщиков на матч 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Экс-игрок «ПСЖ» Йепес пригласил болельщиков на матч 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА
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Бывший защитник «ПСЖ» Марио Йепес пригласил болельщиков на матч в честь 20-летия победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая и пройдёт на «ВЭБ Арене».

«Хочу пригласить всех присоединиться к нам в это воскресенье на «ВЭБ Арене» на матч легенд, посвящённый 20-летию победы ПФК ЦСКА в Кубке УЕФА. Обнимаю всех, с нетерпением ждём вас», — сказал Йепес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 55 очков и на текущий момент занимает третье место. Также 1 июня красно-синие встретятся с «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

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