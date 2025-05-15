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Аль-Иттихад — Аль-Раед, результат матча 32-го тура Про-Лиги, счёт 3:1, 15 мая 2025 года

«Аль-Иттихад» одержал победу над «Аль-Раедом» и досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии
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Завершился матч 32-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Раед». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем (Словения). «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 3:1. Таким образом, команда из Джидды стала чемпионом Саудовской Аравии за два тура до конца сезона.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 32-й тур
15 мая 2025, четверг. 21:00 МСК
Аль-Раед
Бурайда
Окончен
1 : 3
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Гонсалес – 9'     1:1 Бергвейн – 21'     1:2 Перейра – 40'     1:3 Аль-Обуд – 47'    

На девятой минуте защитник «Аль-Раеда» Умар Гонсалес открыл счёт. Ответный мяч «Аль-Иттихада» на 21-й минуте забил нападающий Стивен Бергвейн. На 40-й минуте полузащитник Данилу Перейра вывел хозяев вперёд. Окончательный результат в игре на 47-й минуте установил форвард Абдулрахман Аль-Обуд — 3:1.

Турнирную таблицу Про-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Иттихад», у которого 77 очков после 32 встреч. «Аль-Раед» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав 21 очко.

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