Стали известны подробности инцидента с машиной, въехавшей в толпу фанатов «Эспаньола»

Легковая машина въехала в толпу болельщиков «Эспаньола» перед матчем 36-го тура испанской Примеры с «Барселоной» из-за неосторожности женщины, находящейся за рулём. Об этом сообщает AS.

По информации источника, изначально женщина-водитель задела девушку, из-за чего люди вокруг начали кричать на неё. Водитель занервничала и нажала на газ, в результате автомобиль резко тронулся с места и задел ещё несколько человек, проезжая сквозь толпу.

Сообщается, женщина-водитель в возрасте от 45 до 55 лет была задержана.

Как проинформировала Служба экстренной медицинской помощи (SEM), в результате инцидента пострадали 13 человек. Предварительное расследование показало, что у водителя не было намерения въезжать в толпу.

Автомобиль протаранил толпу людей во время матча «Барселоны»: