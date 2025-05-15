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Стали известны подробности инцидента с машиной, въехавшей в толпу фанатов «Эспаньола»

Стали известны подробности инцидента с машиной, въехавшей в толпу фанатов «Эспаньола»
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Легковая машина въехала в толпу болельщиков «Эспаньола» перед матчем 36-го тура испанской Примеры с «Барселоной» из-за неосторожности женщины, находящейся за рулём. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
2-й тайм
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

По информации источника, изначально женщина-водитель задела девушку, из-за чего люди вокруг начали кричать на неё. Водитель занервничала и нажала на газ, в результате автомобиль резко тронулся с места и задел ещё несколько человек, проезжая сквозь толпу.

Сообщается, женщина-водитель в возрасте от 45 до 55 лет была задержана.

Как проинформировала Служба экстренной медицинской помощи (SEM), в результате инцидента пострадали 13 человек. Предварительное расследование показало, что у водителя не было намерения въезжать в толпу.

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