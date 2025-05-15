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«Спартак» и «Зенит» получат по трофею, несмотря на вылет из Кубка России

«Спартак» и «Зенит» получат по трофею, несмотря на вылет из Кубка России
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Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» получат по мини-версии Кубка России, несмотря на вылет из розыгрыша. Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.

«Уже второй год мы дарим всем участникам заслуженный сувенир! Немного бальзама на душу финалистам Пути РПЛ и Пути регионов», — сказано в публикации.

Фото: Пресс-служба Кубка России

Напомним, «Зенит» уступил в финале Пути РПЛ столичному ЦСКА, не сумев удержать преимущество в два мяча после первой встречи. Армейцы победили в ответной игре 2:0 и взяли верх в серии пенальти 4:3.

«Спартак» сегодня, 15 мая, уступил дома «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.

Суперфинал Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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