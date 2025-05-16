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В Ла Лиге отреагировали на новость о возможном назначении Хаби Алонсо в «Реал»

В Ла Лиге отреагировали на новость о возможном назначении Хаби Алонсо в «Реал»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о скором объявлении Хаби Алонсо в качестве главного тренера мадридского «Реала».

«Я рад за Хаби и за его возвращение в испанский футбол. Он вернётся в великий клуб, в свой клуб. Мне кажется, это очень хорошее решение «Реала».

Мне нравится, что в Ла Лигу приезжают футболисты и тренеры, являющиеся номером один в Европе и мире, а Хаби Алонсо — номер один в Европе и мире, ведь он вместе с «Байером» выиграл чемпионат Германии, где в конкурентах была «Бавария». Сделать подобное непросто», — приводит слова Алонсо Marca.

Ранее СМИ сообщали, что испанский специалист возглавит «сливочных» до начала клубного чемпионата, стартующего 15 июня.

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