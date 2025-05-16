Гол+пас Ямаля позволили «Барселоне» победить «Эспаньол» в матче 36-го тура Ла Лиги

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Завершился матч 36-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу сине-гранатовых.

На 53-й минуте крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль открыл счёт в игре. На 90+6-й минуте полузащитник Фермин Лопес Мартин с передачи Ямаля укрепил преимущество гостей.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2024/2025. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 85 очков за 36 матчей. «Эспаньол» заработал 39 очков после 36 игр и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре сине-гранатовые победили мадридский «Реал» (4:3), а «Эспаньол» уступил «Леганесу» (2:3).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: