«Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании
Поделиться
В четверг, 15 мая, каталонская «Барселона» обыграла «Эспаньол» (2:0) в матче 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Таким образом, сине-гранатовые завоевали чемпионство Испании за два тура до конца сезона. «Барселона» в 28-й раз стала победителем Примеры. Больше всего чемпионств только у мадридского «Реала» (36).
Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53' 0:2 Лопес Мартин – 90+5'
Удаления: Кабрера – 80' / нет
На 53-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль открыл счёт. Окончательный результат в игре на 90+6-й минуте установил полузащитник Фермин Лопес — 2:0.
Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 85 очков после 36 встреч. В следующем туре подопечные Ханси Флика сыграют с «Вильярреалом». Матч состоится 18 мая, начало — в 20:00 мск.
Комментарии
- 16 мая 2025
-
01:37
-
01:35
-
01:18
-
01:16
-
00:58
-
00:48
-
00:43
-
00:41
-
00:35
-
00:33
-
00:27
-
00:27
-
00:27
-
00:22
-
00:03
- 15 мая 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:29
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:53
-
22:53
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:38