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«Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании
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В четверг, 15 мая, каталонская «Барселона» обыграла «Эспаньол» (2:0) в матче 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Таким образом, сине-гранатовые завоевали чемпионство Испании за два тура до конца сезона. «Барселона» в 28-й раз стала победителем Примеры. Больше всего чемпионств только у мадридского «Реала» (36).

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

На 53-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль открыл счёт. Окончательный результат в игре на 90+6-й минуте установил полузащитник Фермин Лопес — 2:0.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 85 очков после 36 встреч. В следующем туре подопечные Ханси Флика сыграют с «Вильярреалом». Матч состоится 18 мая, начало — в 20:00 мск.

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