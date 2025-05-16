«Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании

В четверг, 15 мая, каталонская «Барселона» обыграла «Эспаньол» (2:0) в матче 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Таким образом, сине-гранатовые завоевали чемпионство Испании за два тура до конца сезона. «Барселона» в 28-й раз стала победителем Примеры. Больше всего чемпионств только у мадридского «Реала» (36).

На 53-й минуте вингер «Барселоны» Ламин Ямаль открыл счёт. Окончательный результат в игре на 90+6-й минуте установил полузащитник Фермин Лопес — 2:0.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 85 очков после 36 встреч. В следующем туре подопечные Ханси Флика сыграют с «Вильярреалом». Матч состоится 18 мая, начало — в 20:00 мск.