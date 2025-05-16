«Атлетик» обыграл в гостях «Хетафе» и гарантировал себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

В Хетафе на стадионе «Колисеум» завершился очередной матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный одноимённый клуб потерпел поражение от «Атлетика» из Бильбао со счётом 0:2.

У гостей голы забили нападающий Горка Гурусета на 76-й минуте и защитник Дани Вивиан на 89-й минуте.

Баски набрали 67 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Отрыв от шестого места, с которого начинается зона Лиги Европы, за два тура до конца чемпионата составляет восемь очков, что исключает возможность выпада «Атлетика» из лигочемпионской пятёрки.

«Хетафе» потерпел шестое поражение подряд, остался с 39 очками и идёт на 15-й строчке.