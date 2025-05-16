«Барселона» — чемпион Испании сезона-2024/2025
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«Барселона» стала чемпионом Испании сезона-2024/2025 после победы в матче 36-го тура соревнования с «Эспаньолом» (2:0).
Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53' 0:2 Лопес Мартин – 90+5'
Удаления: Кабрера – 80' / нет
Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков. При этом «сливочные» также провели 36 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Карло Анчелотти не осталось математических шансов опередить «Барселону».
В оставшихся турах чемпионата Испании сине-гранатовые встретятся с «Вильярреалом» (18 мая) и «Атлетиком» из Бильбао (25 мая).
Минувшим летом сине-гранатовых возглавил немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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