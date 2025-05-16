«Барселона» — чемпион Испании сезона-2024/2025

«Барселона» стала чемпионом Испании сезона-2024/2025 после победы в матче 36-го тура соревнования с «Эспаньолом» (2:0).

Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков. При этом «сливочные» также провели 36 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Карло Анчелотти не осталось математических шансов опередить «Барселону».

В оставшихся турах чемпионата Испании сине-гранатовые встретятся с «Вильярреалом» (18 мая) и «Атлетиком» из Бильбао (25 мая).

Минувшим летом сине-гранатовых возглавил немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: