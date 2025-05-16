17-летний Ямаль выиграл четвёртый трофей с «Барселоной»

В четверг, 15 мая, каталонская «Барселона» одолела «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. 17-летний вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль взял четвёртый трофей с каталонцами.
В арсенале Ямаля – два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 180 млн.
Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 85 очков после 36 встреч. В следующем туре подопечные Ханси Флика сразятся с «Вильярреалом». Матч состоится 18 мая, начало — в 20:00 мск.
- 16 мая 2025
-
01:37
-
01:35
-
01:18
-
01:16
-
00:58
-
00:48
-
00:43
-
00:41
-
00:35
-
00:33
-
00:27
-
00:27
-
00:27
-
00:22
-
00:03
- 15 мая 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:29
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:53
-
22:53
-
22:49
-
22:49
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:38
-
22:38