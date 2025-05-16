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17-летний Ямаль выиграл четвёртый трофей с «Барселоной»

17-летний Ямаль выиграл четвёртый трофей с «Барселоной»
Ламин Ямаль
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В четверг, 15 мая, каталонская «Барселона» одолела «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. 17-летний вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль взял четвёртый трофей с каталонцами.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

В арсенале Ямаля – два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 180 млн.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 85 очков после 36 встреч. В следующем туре подопечные Ханси Флика сразятся с «Вильярреалом». Матч состоится 18 мая, начало — в 20:00 мск.

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