17-летний Ямаль выиграл четвёртый трофей с «Барселоной»

В четверг, 15 мая, каталонская «Барселона» одолела «Эспаньол» (2:0) в 36-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. 17-летний вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль взял четвёртый трофей с каталонцами.

В арсенале Ямаля – два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 180 млн.

Турнирную таблицу Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Барселона», у которой 85 очков после 36 встреч. В следующем туре подопечные Ханси Флика сразятся с «Вильярреалом». Матч состоится 18 мая, начало — в 20:00 мск.