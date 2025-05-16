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«Барселона» завоевала пять трофеев после ухода Месси в 2021 году

«Барселона» завоевала пять трофеев после ухода Месси в 2021 году
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«Барселона» стала чемпионом Испании сезона-2024/2025 после того, как обыграла «Эспаньол» в матче 36-го тура соревнования со счётом 1:0.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

Этот трофей является пятым для каталонского клуба с момента ухода из него нападающего Лионеля Месси в 2021 году. За этот период сине-гранатовые также один раз взяли Кубок Испании (сезон-2024/2025), дважды – Суперкубок Испании (сезон-2022/2023, сезон-2024/2025) и Примеру (сезон-2022/2023).

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 года. За этот период он принял участие в 778 встречах во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

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