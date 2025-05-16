«Барселона» завоевала пять трофеев после ухода Месси в 2021 году

«Барселона» стала чемпионом Испании сезона-2024/2025 после того, как обыграла «Эспаньол» в матче 36-го тура соревнования со счётом 1:0.

Этот трофей является пятым для каталонского клуба с момента ухода из него нападающего Лионеля Месси в 2021 году. За этот период сине-гранатовые также один раз взяли Кубок Испании (сезон-2024/2025), дважды – Суперкубок Испании (сезон-2022/2023, сезон-2024/2025) и Примеру (сезон-2022/2023).

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 года. За этот период он принял участие в 778 встречах во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: