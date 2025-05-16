«Атлетик» сыграет в Лиге чемпионов впервые за 11 лет

В Хетафе на стадионе «Колисеум» завершился очередной матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором местный одноимённый клуб потерпел поражение от «Атлетика» из Бильбао со счётом 0:2. Таким образом, баски набрали 67 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отметим, что команда из Бильбао выступит в главном европейском клубном турнире впервые с сезона-2014/2015.

Напомним, в нынешнем сезоне «Атлетик» был в шаге от того, чтобы выйти в домашний финал Лиги Европы, который пройдёт в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия» 21 мая. В полуфинале баски уступили по сумме двух встреч английскому «Манчестер Юнайтед» (0:3 и 1:4).