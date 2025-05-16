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«Реал» поздравил «Барселону» с чемпионством

«Реал» поздравил «Барселону» с чемпионством
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Мадридский «Реал» поздравил «Барселону», выигравшую испанскую Примеру.

«Поздравляем «Барселону» с победой в Ла Лиге сезона-2024/2025», — написано в аккаунте «сливочных» в соцсети Х (ранее Twitter).

Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков. При этом «сливочные» также провели 36 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Карло Анчелотти не осталось математических шансов опередить «Барселону».

В минувшем туре чемпионата Испании подопечные Ханс-Дитера Флика победили «Реал» со счётом 4:3.

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