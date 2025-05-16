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17-летний Ямаль сравнялся с Криштиану Роналду по числу титулов чемпиона Испании

17-летний Ямаль сравнялся с Криштиану Роналду по числу титулов чемпиона Испании
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17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сравнялся с бывшим нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду по количеству титулов чемпиона Испании. Оба футболиста выиграли Ла Лигу по два раза.

Португальский футболист становился чемпионом Испании в сезоне-2011/2012 и в сезоне-2016/2017. Ямаль выиграл Примеру в сезоне-2022/2023 и в сезоне-2024/2025.

При этом Роналду принял участие в 292 матчах Ла Лиги, в которых он отметился 311 голами и 95 результативными передачами. В свою очередь, 17-летний нападающий «Барселоны» сыграл 70 встреч в Примере, где забил 13 голов и сделал 22 ассиста.

Роналду покинул «Реал» в 2018 году.

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