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Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 на 15 мая

Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 на 15 мая
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15 мая в испанской Примере сезона-2024/2025 были сыграны четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей испанской Ла Лиги 15 мая:

«Райо Вальекано» — «Бетис» — 2:2;
«Осасуна» — «Атлетико» Мадрид — 2:0;
«Хетафе» — «Атлетик» — 0:2;
«Эспаньол» — «Барселона» — 0:2.

Первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает «Барселона», в активе которой 85 очков в 36 встречах. На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 78 очками. Тройку лидеров замыкает «Атлетико», у «матрасников» 70 очков в 36 матчах. В зоне вылета находятся «Леганес» (34), «Лас-Пальмас» (32) и «Вальядолид» (16).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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