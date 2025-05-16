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«Ростов» будет хозяином поля в Суперфинале Кубка России с ЦСКА

«Ростов» будет хозяином поля в Суперфинале Кубка России с ЦСКА
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Официальный сайт РФС опубликовал результаты жеребьёвки для определения хозяина поля в матче Суперфинала Фонбет Кубка России, которая прошла после завершения финальной игры нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов» (1:2). Жребий определил, что в роли формального хозяина стадиона выступит «Ростов», в качестве клуба-гостя — ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
4 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кисляк – 37'     2:0 Мусаев – 90+2'    

Таким образом, «Ростов» получит возможность выбора раздевалки и скамейки запасных на арене «Лужники», а также приоритет в выборе цветов игровой формы и времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.

Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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