«Ростов» будет хозяином поля в Суперфинале Кубка России с ЦСКА

Официальный сайт РФС опубликовал результаты жеребьёвки для определения хозяина поля в матче Суперфинала Фонбет Кубка России, которая прошла после завершения финальной игры нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Спартак» — «Ростов» (1:2). Жребий определил, что в роли формального хозяина стадиона выступит «Ростов», в качестве клуба-гостя — ЦСКА.

Таким образом, «Ростов» получит возможность выбора раздевалки и скамейки запасных на арене «Лужники», а также приоритет в выборе цветов игровой формы и времени начала предматчевой тренировки и пресс-конференции.

Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск.

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