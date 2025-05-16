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Флик пытался остановить игроков «Барселоны», которые праздновали чемпионство в Ла Лиге

Флик пытался остановить игроков «Барселоны», которые праздновали чемпионство в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пытался остановить празднование своих игроков чемпионства в Ла Лиге на поле «Эспаньола», сообщает Barça Universal в социальной сети X.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

Сообщается, что к просьбе тренера прислушался только Ламин Ямаль, однако другие футболисты продолжили празднование. Также сообщается: чтобы помешать игрокам праздновать, на поле «Эспаньола» включили поливающие газон машины.

Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков.

«Барселона» в 28-й раз стала победителем чемпионата Испании. Больше всего чемпионств только у мадридского «Реала» (36).

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