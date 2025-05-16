Флик пытался остановить игроков «Барселоны», которые праздновали чемпионство в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пытался остановить празднование своих игроков чемпионства в Ла Лиге на поле «Эспаньола», сообщает Barça Universal в социальной сети X.

Сообщается, что к просьбе тренера прислушался только Ламин Ямаль, однако другие футболисты продолжили празднование. Также сообщается: чтобы помешать игрокам праздновать, на поле «Эспаньола» включили поливающие газон машины.

Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков.

«Барселона» в 28-й раз стала победителем чемпионата Испании. Больше всего чемпионств только у мадридского «Реала» (36).