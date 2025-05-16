«Барселона» выиграла все три национальных трофея в Испании во второй раз в истории клуба

«Барселона» в сезоне-2024/2025 стала обладателем всех трёх официальных трофеев, разыгрываемых в испанском футболе. В ночь с 15 на 16 мая мск сине-гранатовые со счётом 2:0 победили «Эспаньол» в выездном матче 36-го тура Ла Лиги и завоевали звание чемпионов Испании, за два тура до финиша создав отрыв в семь очков от ближайшего преследователя — мадридского «Реала».

26 апреля каталонский клуб стал обладателем Кубка Испании, победив в дополнительное время финального матча «Реал» (3:2 д.в.). Ранее, 12 января 2025 года, «Барселона» выиграла национальный Суперкубок, также одержав в решающей игре победу над «Королевским клубом» (5:2).

Это второй случай в истории, когда сине-гранатовые смогли выиграть все три внутренних испанских трофея — впервые им удалось это сделать в сезоне-2008/2009.

Видео: Лапорта заводит болельщиков «Барселоны» перед матчем с «Реалом»