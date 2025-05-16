Флик прокомментировал досрочное чемпионство «Барселоны» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал досрочное чемпионство команды в Ла Лиге. Команда стала чемпионом после матча 36-го тура с «Эспаньолом» (2:0).

«Я думаю, что вторая половина сезона была особенно невероятной. Мы не проиграли ни одной встречи, и это здорово. Поздравляю команду, клуб и болельщиков. Мы очень счастливы.

Всегда очень позитивно быть сильным духом. После рождественских каникул болельщики нам очень помогли. Победа в Суперкубке придала нам уверенности. Игроки, такие как Френки и многие другие, достигли своего пика, и здорово видеть, как они улучшили свою игру. Я очень счастлив.

Обычно всё зависит от настроя, и мы всегда старались мыслить позитивно. Когда я вижу тренировки, предсезонку… у нас была иная философия того, как мы хотим атаковать, и команда хорошо адаптировалась. В «Барселоне» нужно выигрывать титулы, и три титула — это отлично. Я переживал после полуфинала в Милане, но с тремя трофеями, думаю, и клуб, и игроки, и я сам — все могут быть довольны», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» в 28-й раз стала победителем чемпионата Испании. Больше всего чемпионств только у мадридского «Реала» (36).