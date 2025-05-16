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«Барселона» оформила девятый дубль в клубной истории

«Барселона» оформила девятый дубль в клубной истории
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«Барселона» в сезоне-2024/2025 оформила дубль, выиграв национальный чемпионат и Кубок Испании. В ночь с 15 на 16 мая мск сине-гранатовые со счётом 2:0 победили «Эспаньол» в выездной встрече 36-го тура Ла Лиги и завоевали чемпионское звание. Ранее, 26 апреля, каталонцы стали обладателями Кубка Испании, победив в дополнительное время финального матча «Реал» (3:2 д. вр.).

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

Это девятый случай в истории, когда сине-гранатовые смогли выиграть в одном сезоне и чемпионат, и Кубок Испании. Ранее «Барселоне удалось это сделать в сезонах-1951/1952, 1952/1953, 1958/1959, 1997/1998, 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016 и 2017/2018.

Также каталонский клуб в сезоне-2024/2025 стал победителем Суперкубка Испании.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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