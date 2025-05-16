«Ростов» в третий раз вышел в финал Кубка России с одинаковым интервалом в 11 лет

«Ростов» в третий раз в своей истории станет участником решающего матча за обладание Кубком России. Выездная победа над «Спартаком» со счётом 2:1 в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) вывела жёлто-синих в Суперфинал турнира, где их соперником станет победитель верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России ЦСКА.

Примечательно, что все три раза «Ростов» выходил в финал Кубка России с одинаковым интервалом в 11 лет. В первый раз в своей истории дончане стали финалистами Кубка в 2003 году (поражение от «Спартака» 0:1), во второй — в 2014 году (победа над «Краснодаром» в серии пенальти 0:0, пен. 6:5), в третий — в 2025 году.

Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск.

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России