«Знаю, что было два года назад». Флик – о попытках остановить празднование игроков «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объяснил, почему пытался остановить игроков «Барселоны» от празднования чемпионства в Ла Лиге на стадионе «Эспаньола» (2:0) после матча.

«Я знаю, какова ситуация с тем, что произошло два года назад, и мы хотели покинуть поле и отпраздновать это внутри», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, в 2023 года фанаты «Эспаньола» выбежали на домашнее поле после финального свистка и пытались атаковать футболистов «Барселоны» во время того, как игроки в центральном круге праздновали завоевание чемпионского титула.

«Барселона» в 28-й раз стала победителем чемпионата Испании. Больше всего чемпионств только у мадридского «Реала» (36).