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Ханс-Дитер Флик стал вторым немецким тренером, выигравшим испанскую Ла Лигу

Ханс-Дитер Флик стал вторым немецким тренером, выигравшим испанскую Ла Лигу
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик стал вторым в истории тренером из Германии, завоевавшим чемпионство в испанской Ла Лиге. В ночь с 15 на 16 мая мск сине-гранатовые под руководством Флика оформили золотые медали чемпионата Испании сезона-2024/2025, благодаря выездной победе над «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре оторвавшись от мадридского «Реала» на семь очков.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

Ранее единственным тренером-немцем, побеждавшим в испанской Примере, был Бернд Шустер, который в сезоне-2007/2008 привёл к чемпионству в национальном первенстве мадридский «Реал».

Календарь Ла Лиги
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