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Виталий Дьяков: возможно, Станковича не только с бровки удалили, но и из «Спартака»

Виталий Дьяков: возможно, Станковича не только с бровки удалили, но и из «Спартака»
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Экс-защитник «Спартака-2» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о ситуации с сербским главным тренером красно-белых Деяном Станковичем после домашнего поражения от «Ростова» в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России (1:2), которое завершило для московского клуба участие в турнире. В добавленное время специалист получил от главного рефери Кирилла Левникова две жёлтые карточки за эмоциональную реакцию на судейские решения и был удалён с тренерской скамейки.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Это определяющая игра для Станковича была. Возможно, не только с бровки его удалили, но и из клуба. Я не понимаю, почему он возмущался судейством», — сказал Дьяков в эфире телеканала «Матч ТВ».

В Российской Премьер-Лиге «Спартак» под руководством Станковича занимает пятое место, набрав 51 очков в 28 матчах. Красно-белые утратили даже математические шансы на первое или второе место и за два тура до финиша отстают на четыре очка от находящегося на третьей строчке турнирной таблицы ЦСКА.

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