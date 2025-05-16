Виталий Дьяков: возможно, Станковича не только с бровки удалили, но и из «Спартака»

Экс-защитник «Спартака-2» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о ситуации с сербским главным тренером красно-белых Деяном Станковичем после домашнего поражения от «Ростова» в финале нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России (1:2), которое завершило для московского клуба участие в турнире. В добавленное время специалист получил от главного рефери Кирилла Левникова две жёлтые карточки за эмоциональную реакцию на судейские решения и был удалён с тренерской скамейки.

«Это определяющая игра для Станковича была. Возможно, не только с бровки его удалили, но и из клуба. Я не понимаю, почему он возмущался судейством», — сказал Дьяков в эфире телеканала «Матч ТВ».

В Российской Премьер-Лиге «Спартак» под руководством Станковича занимает пятое место, набрав 51 очков в 28 матчах. Красно-белые утратили даже математические шансы на первое или второе место и за два тура до финиша отстают на четыре очка от находящегося на третьей строчке турнирной таблицы ЦСКА.

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