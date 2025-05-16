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Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Барселоны» в Ла Лиге

Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Барселоны» в Ла Лиге
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Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси поздравил команду с чемпионством в Ла Лиге.

«Поздравляю», — написал аргентинский форвард на личной странице в одной из социальных сетей.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

Ранее сообщалось, что «Барселона» завоевала пять трофеев после ухода Месси из клуба в 2021 году.

«Барселона» стала чемпионом после матча 36-го тура чемпионата с «Эспаньолом» (2:0).

Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 матчей Примеры и за два тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков.

«Барселона» в 28-й раз стала победителем чемпионата Испании. Больше всего чемпионств только у «Реала» (36).

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