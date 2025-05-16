«Барселона» дважды становилась чемпионом на стадионе «Эспаньола» за последние три года

«Барселона» завоевала второе чемпионство в испанской Ла Лиге за последние три года. В ночь с 15 на 16 мая мск сине-гранатовые оформили золотые медали чемпионата Испании сезона-2024/2025, благодаря выездной победе над «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре оторвавшись от мадридского «Реала» на семь очков.

Примечательно, что оба последних чемпионства сине-гранатовые оформляли на поле своего географического соседа и принципиального соперника по каталонскому дерби «Эспаньола». В сезоне-2022/2023 выездная победа над «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги позволила «Барсе» создать отрыв в 14 очков от мадридского «Реала» за четыре тура до финиша национального первенства.

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