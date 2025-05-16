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Максим поднимала меч, Станкович буянил, Карпин следил из VIP. Фото победы «Ростова»

Максим поднимала меч, Станкович буянил, Карпин следил из VIP. Фото победы «Ростова»
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15 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 31-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия восстановил равновесие. На 78-й минуте форвард Николай Комличенко вывел гостей вперёд.

Красно-белые закончили данную игру вдевятером и без тренера. На 85-й минуте нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й минуте – хавбек Наиль Умяров и на 90+8-й минуте – тренер Деян Станкович получили красные карточки.

Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы вышла в Суперфинал Кубка России, где сразится с ЦСКА. Матч пройдёт 1 июня на стадионе «Лужники».

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