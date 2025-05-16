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Ямаль обратился к Хави после победы «Барселоны» в чемпионате Испании

Ямаль обратился к Хави после победы «Барселоны» в чемпионате Испании
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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль оценил роль бывшего главного тренера клуба Хави в чемпионстве команды в Ла Лиге.

Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53'     0:2 Лопес Мартин – 90+5'    
Удаления: Кабрера – 80' / нет

«Хави дал нам, молодым игрокам, возможность дебютировать. Я хотел бы поблагодарить его. Мы все очень благодарны Хави. Без него этого бы не произошло», — приводит слова Ямаля BarcaUniversal в социальной сети X.

Хави покинул «Барселону» по окончании прошлого сезона. Его место занял Ханс-Дитер Флик. В нынешнем сезоне под его руководством команда завоевала три трофея – Суперкубок Испании, Кубок страны и Ла Лигу.

«Барселона» в 28-й раз стала победителем чемпионата Испании. Больше всего чемпионств только у «Реала» (36).

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