Ямаль обратился к Хави после победы «Барселоны» в чемпионате Испании

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль оценил роль бывшего главного тренера клуба Хави в чемпионстве команды в Ла Лиге.

«Хави дал нам, молодым игрокам, возможность дебютировать. Я хотел бы поблагодарить его. Мы все очень благодарны Хави. Без него этого бы не произошло», — приводит слова Ямаля BarcaUniversal в социальной сети X.

Хави покинул «Барселону» по окончании прошлого сезона. Его место занял Ханс-Дитер Флик. В нынешнем сезоне под его руководством команда завоевала три трофея – Суперкубок Испании, Кубок страны и Ла Лигу.

«Барселона» в 28-й раз стала победителем чемпионата Испании. Больше всего чемпионств только у «Реала» (36).