Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илкай Гюндоган отреагировал на победу «Барселоны» в Ла Лиге

Илкай Гюндоган отреагировал на победу «Барселоны» в Ла Лиге
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поздравил «Барселону» с победой в чемпионате Испании.

«Поздравляю «Барселону» с победой в Ла Лиге! Это абсолютно заслуженно, фантастический сезон для лучшей команды Испании! Наслаждайтесь, кулес!» – написал Гюндоган на своей странице в социальной сети X.

«Барселона» выиграла Ла Лигу после матча 36-го тура чемпионата с «Эспаньолом» (2:0), набрав 85 очков и став недосягаемой для «Реала» (78) за две игры до конца чемпионата. Каталонская команда в 28-й раз стала победителем турнира.

Гюндоган выступал за «Барсу» в сезоне-2023/2024, после чего вернулся в «Манчестер Сити». В составе сине-гранатовых немецкий футболист провел 51 матч, забив пять голов и сделав 14 результативных передач.

Материалы по теме
Чудо-гол Ямаля принёс «Барсе» чемпионство! Как он постоянно так делает?!
Чудо-гол Ямаля принёс «Барсе» чемпионство! Как он постоянно так делает?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android