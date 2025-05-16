Илкай Гюндоган отреагировал на победу «Барселоны» в Ла Лиге

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поздравил «Барселону» с победой в чемпионате Испании.

«Поздравляю «Барселону» с победой в Ла Лиге! Это абсолютно заслуженно, фантастический сезон для лучшей команды Испании! Наслаждайтесь, кулес!» – написал Гюндоган на своей странице в социальной сети X.

«Барселона» выиграла Ла Лигу после матча 36-го тура чемпионата с «Эспаньолом» (2:0), набрав 85 очков и став недосягаемой для «Реала» (78) за две игры до конца чемпионата. Каталонская команда в 28-й раз стала победителем турнира.

Гюндоган выступал за «Барсу» в сезоне-2023/2024, после чего вернулся в «Манчестер Сити». В составе сине-гранатовых немецкий футболист провел 51 матч, забив пять голов и сделав 14 результативных передач.