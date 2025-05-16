Щенсны выиграл три трофея с «Барселоной», поляк возобновил карьеру в октябре 2024 года
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Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны стал победителем чемпионата Испании в составе каталонской команды.
Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53' 0:2 Лопес Мартин – 90+5'
Удаления: Кабрера – 80' / нет
«Барса» выиграла Ла Лигу после матча с «Эспаньолом» (2:0). Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 игр и за два тура до завершения сезона опережают ближайшего преследователя в лице «Реала» на семь очков.
Щенсны осенью 2024 года решил вернуться в футбол после объявления о завершении карьеры. Польский голкипер подписал с каталонским клубом контракт до 30 июня 2025 года.
В итоге Щенсны выиграл три трофея в составе «Барсы»: Кубок, Суперкубок и чемпионат Испании. Он провёл за команду 30 матчей в сезоне, в которых пропустил 36 голов.
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