Щенсны выиграл три трофея с «Барселоной», поляк возобновил карьеру в октябре 2024 года

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны стал победителем чемпионата Испании в составе каталонской команды.

«Барса» выиграла Ла Лигу после матча с «Эспаньолом» (2:0). Сине-гранатовые набрали 85 очков после 36 игр и за два тура до завершения сезона опережают ближайшего преследователя в лице «Реала» на семь очков.

Щенсны осенью 2024 года решил вернуться в футбол после объявления о завершении карьеры. Польский голкипер подписал с каталонским клубом контракт до 30 июня 2025 года.

В итоге Щенсны выиграл три трофея в составе «Барсы»: Кубок, Суперкубок и чемпионат Испании. Он провёл за команду 30 матчей в сезоне, в которых пропустил 36 голов.