«Барселона» преждевременно закончила празднование на арене «Эспаньола»

«Барселона» была вынуждена прервать церемонию празднования победу в Ла Лиге на стадионе «Эспаньола» из-за преждевременного включения системы поливки поля.

Фото: Кадр из трансляции

Футболисты «Барселоны» начали праздновать победу после окончания матча с «Эспаньолом» (2:0), однако на стадионе включились разбрызгиватели, помешавшие игрокам. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик увёл команду в подтрибунное помещение, где они продолжили празднование.

Каталонская команда гарантировала себе первое место в Ла Лиге, победив в гостевом матче 36-го тура «Эспаньол». Сине-гранатовые набрали 85 очков за два тура до завершения сезона и опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков.