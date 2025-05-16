«Барселона» преждевременно закончила празднование на арене «Эспаньола»
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«Барселона» была вынуждена прервать церемонию празднования победу в Ла Лиге на стадионе «Эспаньола» из-за преждевременного включения системы поливки поля.
Испания — Примера . 36-й тур
15 мая 2025, четверг. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 53' 0:2 Лопес Мартин – 90+5'
Удаления: Кабрера – 80' / нет
Фото: Кадр из трансляции
Футболисты «Барселоны» начали праздновать победу после окончания матча с «Эспаньолом» (2:0), однако на стадионе включились разбрызгиватели, помешавшие игрокам. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик увёл команду в подтрибунное помещение, где они продолжили празднование.
Каталонская команда гарантировала себе первое место в Ла Лиге, победив в гостевом матче 36-го тура «Эспаньол». Сине-гранатовые набрали 85 очков за два тура до завершения сезона и опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на семь очков.
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