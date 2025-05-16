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Радимов оценил победу «Ростова» над «Спартаком» и выход в Суперфинал Кубка России

Радимов оценил победу «Ростова» над «Спартаком» и выход в Суперфинал Кубка России
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Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов прокомментировал победу «Ростова» в выездном матче финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1). Этот результат вывел жёлто-синих в Суперфинал турнира.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Отличная работа. Мне кажется, команда была физически и психологически готова к этому. На предыдущей стадии они обыграли «Локомотив» в Москве, сейчас «Спартак». Абсолютно заслуженный выход в финал. Они знали, чего хотели, что делать. Абсолютно правильно довели матч до победы. Браво, «Ростов» — слов нет», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России — 2024/2025 «Ростов» — ЦСКА состоится 1 июня на московском стадионе «Лужники», начало игры запланировано на 18:00 мск.

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